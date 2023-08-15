У Польщі винесли на затвердження Сейму ідею про референдум одночасно з виборами
Польський уряд виніс на затвердження Сейму ідею про загальнонаціональний референдум одночасно з парламентськими виборами.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У понеділок прем’єр Матеуш Моравецький надіслав маршалку (спікеру) Сейму подання щодо проведення загальнонаціонального референдуму 15 жовтня, паралельно з виборами, щодо чотирьох питань, раніше оголошених партією влади "Право і справедливість".
Перше питання стосується продажу важливих державних активів іноземним юридичним особам, друге – підвищення пенсійного віку, третє – демонтажу паркану на кордоні Польщі та Білорусі, четверте – механізму розподілу мігрантів між країнами ЄС.
Уряд обґрунтував проведення референдуму одночасно з виборами до Сейму та Сенату тим, що це дозволить зменшити витрати і підвищити явку.
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