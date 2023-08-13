Прем’єр Польщі представив третє питання, яке планують винести на референдум

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував третє питання на референдумі, який хочуть провести разом з парламентськими виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?" – саме таку пропозицію висунув глава польського уряду.

"Уряд "Права і справедливості" від самого початку був проти механізму примусового переселення нелегальних іммігрантів", – говорить Моравецький в сюжеті, присвяченому третьому запитанню.

Далі в записі згадуються архівні заяви лідерів ПіС на тему переселення біженців.

Тодішній голова Європейської Ради Дональд Туск заявив у 2017 році: "Якщо польський уряд має намір не брати участі в цьому розподілі солідарності в питанні біженців, це неминуче потягне за собою певні наслідки", а в 2015 році тодішній заступник голови Міністерства закордонних справ Рафал Тшасковський в ефірі RMF FM з приводу переселення біженців заявив, що "необхідно буде зробити цей крок і, можливо, відкритися на пропозицію Європейської комісії".

Як прокоментував ці заяви прем'єр-міністр, "ці політики хотіли накликати на вас небезпеку. Тому що, незважаючи на нашу опозицію, це питання знову на порядку денному ЄС – ми не хочемо цього в Польщі. Ми хочемо, щоб голос польського народу був почутий", – додав він.

"Нам потрібна ваша рішуча підтримка! Ми говоримо "ні" нелегальній імміграції. Ми всі бачимо, що відбувається на вулицях Західної Європи: зґвалтування, вбивства, підпали, знесення вулиць, райони жаху", – зазначив він.

Як повідомлялося, друге питання референдуму звучить наступним чином: "Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?".

Першим питанням референдуму буде "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?".

Референдум, який відбудеться 15 жовтня, у день парламентських виборів, спершу мав стосуватись примусового розселення мігрантів. Проте "Право і Справедливість", щоб ще більше підсилити меседж і розпалити соціальні емоції, має намір поставити не одне, а три-чотири запитання.