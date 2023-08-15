В Польше вынесли на утверждение Сейма идею о референдуме одновременно с выборами

Польское правительство вынесло на утверждение Сейма идею об общенациональном референдуме одновременно с парламентскими выборами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник премьер Матеуш Моравецкий направил маршалку (спикеру) Сейма представление о проведении общенационального референдума 15 октября, параллельно с выборами, по четырем вопросам, ранее объявленных правящей партией "Право и справедливость".

Первый вопрос касается продажи важных государственных активов иностранным юридическим лицам, второй – повышения пенсионного возраста, третий – механизма распределения мигрантов между странами ЕС, четвертый – демонтажа забора на границе Польши и Беларуси.

Правительство обосновало проведение референдума одновременно с выборами в Сейм и Сенат тем, что это позволит уменьшить расходы и повысить явку.

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