Міністр оборони Польщі озвучив четверте питання, яке винесуть на референдум

Влада Польщі опублікувала четверте питання для референдуму, який планують провести в країні 15 жовтня одночасно з парламентськими виборами.

Його у короткому відеозверненні в Twitter озвучив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами Блащака, четверте питання референдуму стосуватиметься стіни на кордоні з Білоруссю.

"Чи підтримуєте ви ліквідацію бар'єра на кордоні Польщі з Білоруссю? Ви вирішите, чи буде наш кордон і далі захищатися і чи буде в безпеці", – сказав він.

Міністр підкреслив, що Польща "може стати наступною ціллю Путіна" і безпека країни перебуває під реальною загрозою.

"Саме тому ми послідовно зміцнюємо польську армію і будуємо бар'єр на кордоні з Білоруссю і Росією", – додав він.

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Czwarte pytanie będzie brzmiało 👇#PolacyDecydują pic.twitter.com/uMPzpsJ73I — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 14, 2023

Референдум, який відбудеться 15 жовтня, у день парламентських виборів, спершу мав стосуватись примусового розселення мігрантів. Проте "Право і справедливість", щоб ще більше підсилити меседж і розпалити соціальні емоції, має намір поставити не одне, а три-чотири запитання.

Першим питанням референдуму буде: "Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?".

Друге питання референдуму звучить наступним чином: "Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?".

Третє питання, яке запропонував прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, буде таким: "Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?"