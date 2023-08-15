У Польщі оштрафували радіо, яке поширило "дезінформацію" про Зеленського

Польська Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (KRRiT) в понеділок оштрафувала радіостанцію Radio Zet, кореспондент якої заявив, що Україна та США "втратили довіру" до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання Notes from Poland.

Штраф оголосили Radio Zet за репортаж від грудня 2022 року про візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Кореспондент радіо Маріуш Гершевський сказав, що Україна та США нібито втратили довіру до Польщі після інциденту з гранатометом, подарованим українським урядовцем начальнику польської поліції, який випадково вибухнув.

Гершевський заявив, що через цю "втрату довіри" Зеленський проїхав територією Польщі начебто без відома польських спецслужб.

Твердження Radio Zet заперечив речник польських спецслужб Станіслав Жарин, заявивши, що вони "розраховані на те, аби принизити структури, відповідальні за безпеку Польщі".

Після звернення Жарина до KRRiT регулятор вирішив, що репортажі радіостанції порушують польський закон про мовлення, який передбачає, що "мовлення не може пропагувати діяльність, що суперечить закону, польським національним інтересам, а також погляди та ставлення, що суперечать моралі та суспільному добробуту".

Радіо Zet заперечує порушення і стверджує, що інформація була отримала з дотриманням необхідних стандартів з двох "надійних джерел", які радіостанція відмовилась називати з міркувань безпеки.

Радіостанція належить компанії Agora – видавцю щоденної Gazeta Wyborcza, яка критикує польську партію влади "Право і справедливість". Саме вона призначила чинного керівника KRRiT Мацея Свірського, якого опозиція звинувачує у подвійних стандартах.

Приміром, у травні Свірський розпорядився оштрафувати радіостанцію Tok FM, яка також належить компанії Agora, за "розпалювання ненависті" через критику суперечливого шкільного підручника, написаного колишнім політиком ПіС і схваленого польським Міністерством освіти.

У червні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Польщі отримала численні скарги на те, як державний канал TVP висвітлював масовий антиурядовий протест, організований опозиційною "Громадянською платформою".