В Польше оштрафовали радио за "распространение дезинформации" о Зеленском

Польский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (KRRiT) в понедельник оштрафовал радиостанцию Radio Zet, корреспондент которой заявил, что Украина и США "утратили доверие" к Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Notes from Poland.

Штраф объявили Radio Zet за репортаж от декабря 2022 года о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. Корреспондент радио Мариуш Гершевский сказал, что Украина и США якобы потеряли доверие к Польше после инцидента с гранатометом, подаренным украинским чиновником начальнику польской полиции, который случайно взорвался.

Гершевский заявил, что из-за этой "утраты доверия" Зеленский проехал по территории Польши якобы без ведома польских спецслужб.

Утверждения Radio Zet опроверг представитель польских спецслужб Станислав Жарин, заявив, что они "рассчитаны на то, чтобы унизить структуры, ответственные за безопасность Польши".

После обращения Жарина в KRRiT регулятор решил, что репортажи радиостанции нарушают польский закон о вещании, который предусматривает, что "вещание не может пропагандировать деятельность, противоречащую закону, польским национальным интересам, а также взгляды и отношения, противоречащие морали и общественному благосостоянию".

Радио Zet отрицает нарушения и утверждает, что информация была получена с соблюдением необходимых стандартов из двух "надежных источников", которые радиостанция отказалась называть из соображений безопасности.

Радиостанция принадлежит компании Agora – издателю ежедневной Gazeta Wyborcza, которая критикует польскую партию власти "Право и справедливость". Именно она назначила действующего руководителя KRRiT Мацея Свирского, которого оппозиция обвиняет в двойных стандартах.

К примеру, в мае Свирский распорядился оштрафовать радиостанцию Tok FM, которая также принадлежит компании Agora, за "разжигание ненависти" из-за критики противоречивого школьного учебника, написанного бывшим политиком ПиС и одобренного польским Министерством образования.

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Польши получил многочисленные жалобы на то, как государственный канал TVP освещал массовый антиправительственный протест, организованный оппозиционной "Гражданской платформой".