Зсув ґрунту в Грузії: рятувальники підтвердили 26 загиблих
Кількість жертв зсуву в курортному містечку Шові на північному заході Грузії станом на вівторок зросла до 26 людей.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, у вівторок повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії.
Пошуки сімох людей, які вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в Шові, тривають.
Грузинські рятувальники ведуть пошуки як в епіцентрі катастрофи, так і в прилеглих руслах річок, за допомогою екскаваторів перекопуючи висохлу землю, під якою можуть залишатись зниклі.
Селище Шові розташоване у віддаленій долині за 140 кілометрів на північний захід від Тбілісі на місці злиття двох річок.
Сильні дощі та повені є досить поширеним явищем у Грузії, де круті схили створюють ризик зсувів.
Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.
Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.