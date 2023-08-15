Зсув ґрунту в Грузії: рятувальники підтвердили 26 загиблих

Кількість жертв зсуву в курортному містечку Шові на північному заході Грузії станом на вівторок зросла до 26 людей.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, у вівторок повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Пошуки сімох людей, які вважаються зниклими безвісти після зсуву ґрунту в Шові, тривають.

Грузинські рятувальники ведуть пошуки як в епіцентрі катастрофи, так і в прилеглих руслах річок, за допомогою екскаваторів перекопуючи висохлу землю, під якою можуть залишатись зниклі.

Селище Шові розташоване у віддаленій долині за 140 кілометрів на північний захід від Тбілісі на місці злиття двох річок.

Сильні дощі та повені є досить поширеним явищем у Грузії, де круті схили створюють ризик зсувів.

Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.