Оползень в Грузии: спасатели подтвердили 26 погибших

Количество жертв оползня в курортном городке Шови на северо-западе Грузии по состоянию на вторник возросло до 26 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, во вторник сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

Поиски семи человек, которые считаются пропавшими без вести после оползня в Шове, продолжаются.

Грузинские спасатели ведут поиски как в эпицентре катастрофы, так и в близлежащих руслах рек, с помощью экскаваторов перекапывая высохшую землю, под которой могут оставаться пропавшие.

Поселок Шове расположен в отдаленной долине в 140 километрах к северо-западу от Тбилиси на месте слияния двух рек.

Сильные дожди и наводнения являются довольно распространенным явлением в Грузии, где крутые склоны создают риск оползней.

Оползень в Шове произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.