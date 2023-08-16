У Болгарії низка політиків отримала охорону через погрози з боку РФ

П'ятеро відомих болгарських політиків отримали захист Національної служби безпеки через погрози з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.

Попередження про загрози для політиків, імена яких не наводяться, надійшло минулого тижня.

Рішення про розміщення охорони було прийнято на засіданні Міжвідомчої комісії, до складу якої входять керівники Служби національної безпеки, контррозвідки і генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ.

Офіційних коментарів від Національної служби безпеки Болгарії не було.

Нагадаємо, у липні російські хакери із групи Noname057 атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні.

Крім того, у болгарській столиці Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинуватили у погрозах убити міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева через його позицію щодо війни в Україні.