У Болгарії затримали чоловіка за погрозу убити міністра оборони через підтримку України

У вівторок у Софії затримали 39-річного чоловіка, якого звинуватили у погрозах убити міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева через його позицію щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Тагарев є членом нового уряду в Софії, він є проєвропейським політиком і рішуче виступає за військову підтримку України. Однак донедавна Болгарією керував тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим, якого багато хто вважає прокремлівським.

Софійська окружна прокуратура повідомила, що 4 липня підозрюваний погрожував убити міністра, надіславши йому повідомлення на його особистій сторінці в соціальній мережі.

Стверджується, що чоловік погрожував Тагареву через те, що йому не подобалася його позиція щодо війни в Україні. Чоловік був затриманий на 72 години за постановою прокуратури.

Десять днів тому проросійські демонстранти вийшли на акцію протесту в Софії, вимагаючи, щоб Болгарія не надсилала військову допомогу Україні. Спочатку планували, що їхня хода під назвою "Марш за мир" дійде до резиденції Тагарева, але організатори змінили маршрут.

16 липня в телеінтерв'ю Тагарев заявив, що політика і пропаганда Кремля мають серйозний успіх у Болгарії. "Її (пропаганду і політику. – Ред.) підтримують значні громадські групи, партії і певною мірою інститут президента", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Також партія влади Болгарії вирішила передати Україні близько 100 одиниць бронетехніки.

Нещодавно Болгарія долучилась до проєкту ЄС, який допомагає Україні артилерійськими снарядами.