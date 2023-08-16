В Болгарии ряд политиков получили охрану из-за угроз со стороны РФ
Пятеро известных болгарских политиков получили защиту Национальной службы безопасности из-за угроз со стороны России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA.
Предупреждение об угрозах для политиков, имена которых не приводятся, поступило на прошлой неделе.
Решение о размещении охраны было принято на заседании Межведомственной комиссии, в состав которой входят руководители Службы национальной безопасности, контрразведки и генеральный секретарь Министерства внутренних дел.
Официальных комментариев от Национальной службы безопасности Болгарии не было.
Напомним, в июле российские хакеры из группы Noname057 атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине.
Кроме того, в болгарской столице Софии задержали 39-летнего мужчину, которого обвинили в угрозах убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине.