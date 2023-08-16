Подорож гігантського реактора у Литві триватиме на день довше через спеку

Через спекотну погоду у Литві доставку велетенського реактора, який везуть для заводу Orlen Lietuva з порту Клайпеди, триватиме на один день довше.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Речниця компанії повідомила, що внаслідок спеки та обумовлених нею ризиків гігантський вантаж не встигає подолати необхідну відстань за наступні дві доби та прибуде на місце у Мажейкяй не в п’ятницю, а у суботу.

Команді, що займається перевезенням, доводиться чекати, поки асфальт достатньо охолоне. Перевезення починають у темний час доби, приблизно з 21 години.

Нагадаємо, подорож реактора з порту Клайпеди почалася ввечері 5 серпня, подивитися на нього зійшлися сотні мешканців.

Реактор називають найбільшим вантажем в історії Литви – маса всієї конструкції сягає 2500 тонн.

На початку тижня реактор вже затримувався в одному з селищ на маршруті через дощі, які сильно розмили гравійну дорогу.





