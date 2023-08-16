Путешествие гигантского реактора в Литве продлится на день дольше из-за жары

Из-за жаркой погоды в Литве доставка гигантского реактора, который везут для завода Orlen Lietuva из порта Клайпеды, продлится на один день дольше.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь компании сообщила, что в результате жары и обусловленных ею рисков гигантский груз не успевает преодолеть необходимое расстояние за следующие двое суток и прибудет на место в Мажейкяй не в пятницу, а в субботу.

Команде, занимающейся перевозкой, приходится ждать, пока асфальт достаточно остынет. Перевозку начинают в темное время суток, примерно с 21:00.

По прогнозам, в эти дни в Литве температура воздуха днем будет превышать 30°C, а местами достигнет даже 35°C.

Напомним, путешествие реактора из порта Клайпеды началось вечером 5 августа, посмотреть на него сошлись сотни жителей.

Реактор называют самым большим грузом в истории Литвы – масса всей конструкции достигает 2500 тонн.

В начале недели реактор уже задерживался в одном из поселков на маршруте из-за дождей, которые сильно размыли гравийную дорогу.