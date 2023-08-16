У Данії ув’язнили росіянина, який намагався обдурити нацбанк країни на $3,5 млрд

Суд Копенгагена в середу визнав винним 53-річного громадянина Росії за спробу багатомільярдного шахрайства щодо Національного банку Данії та ухвалив ув’язнити його на три роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила поліція Данії.

Росіянин видавав себе за представника інвестиційної компанії та намагався змусити данський Нацбанк переказати йому майже 26 мільярдів крон, або 3,5 мільярда доларів США.

У листуванні з банком ув’язнений спершу надав підроблені документи, після чого з’явився у фінустанові особисто. Банк одразу запідозрив спробу шахрайства та повідомив про випадок поліції.

Чоловіка арештували в жовтні 2022 року, після чого він перебував під вартою.

"Розслідування показало, що йшлось як про спробу шахрайства за обтяжувальних обставин, так і про підробку документів особливо тяжкого характеру, з чим погодився суд", – прокоментував представник прокуратури Копенгагена Магнус Петерсен.

Суд столиці Данії засудив росіянина до трьох років ув’язнення, а також постановив депортувати його одразу після відбуття вироку. Зазначається, що чоловік із вироком погодився.

У 2021 році суд данського міста Аальборг засудив громадянина РФ Алєксєя Нікіфорова до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Австрії триває розслідування "найбезглуздішого пограбування року".