В Дании посадили россиянина, который пытался обмануть нацбанк страны на $3,5 млрд

Суд Копенгагена в среду признал виновным 53-летнего гражданина России за попытку многомиллиардного мошенничества в отношении Национального банка Дании и постановил посадить его на три года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила полиция Дании.

Россиянин выдавал себя за представителя инвестиционной компании и пытался заставить датский Нацбанк перевести ему почти 26 миллиардов крон, или 3,5 миллиарда долларов США.

В переписке с банком заключенный сначала предоставил поддельные документы, после чего появился в финучреждении лично. Банк сразу заподозрил попытку мошенничества и сообщил о случае полиции.

Мужчину арестовали в октябре 2022 года, после чего он находился под стражей.

"Расследование показало, что речь шла как о попытке мошенничества при отягчающих обстоятельствах, так и о подделке документов особо тяжкого характера, с чем согласился суд", – прокомментировал представитель прокуратуры Копенгагена Магнус Петерсен.

Суд столицы Дании приговорил россиянина к трем годам заключения, а также постановил депортировать его сразу после отбытия приговора. Отмечается, что мужчина с приговором согласился.

В 2021 году суд датского города Аальборг приговорил гражданина РФ Алексея Никифорова к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Австрии продолжается расследование "самого нелепого ограбления года".