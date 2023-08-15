В Австрії розслідують "найбезглуздіше пограбування року"
Вівторок, 15 серпня 2023, 11:09
В австрійському місті Грац поліція розпочала розслідування за фактом невдалої спроби пограбування, яка сталася минулої середи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Увечері грабіжник у масці зайшов до крамниці, витягнув пістолет і вимагав від продавчині віддати йому гроші з каси.
Жінка покликала менеджера магазину, який сказав горе-грабіжнику: "Вибачте, вам слід було прийти на годину раніше. Каса автоматично була зачинена з 18:00".
Спантеличений грабіжник розвернувся і пішов, але наостанок спитав: "Ви ж не жартуєте?".
Менеджер розповів, що цьому їх навчили на тренінгу.
Журналісти Bild назвали цей інцидент "найбезглуздішим пограбуванням року".
Як повідомила поліція, грабіжник міг бути серійним злочинцем. У четвер вранці була пограбована автозаправна станція в Кеметені. У цьому випадку також розшукують злочинця в масці.
Нагадаємо, французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа. За даними прокуратури Парижа, йдеться про збитки на суму від 10 до 15 мільйонів євро.
А в Німеччині у липні оголосили про арешт чотирьох підозрюваних у справі про викрадення кількох сотень кельтських золотих монет із місцевого римсько-кельтського музею.