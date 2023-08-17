Київ не йде на поступки у зерновому конфлікті з Польщею: обмеження мають скасувати 

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

Стефанішина сказала, що Україна наполягає на скасуванні обмежень для експорту, і це є також позицією Брюсселя.

"Ми знаємо, що Єврокомісія не має наміру продовжувати обмеження після того, як їхня дія спливе 15 вересня. Так, є наміри одностороннього запровадження обмежень з боку кількох країн, але це буде порушенням базових правил Європейського Союзу. І ми сподіваємося, що якийсь шлях буде знайдений", – зазначила віцепрем’єрка.

Вона дала зрозуміти, що з цього питання необхідні подальші переговори між державами-членами і Єврокомісією.

Також Стефанішина наголосила, що ЄС має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.

"Цю кризу інспірують кілька країн ЄС – головна з них Польща. Але Польща потроїла отримання європейського бюджету на підтримку відповідних секторів. Україна не отримала додаткових коштів", – зауважила Ольга Стефанішина.

Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.

Про причини останнього ускладнення стосунків між Києвом та Варшавою дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" і статті Польща обирає конфлікт: чому зіпсувалися відносини з нашим ключовим союзником,

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