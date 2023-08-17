Польська опозиція об'єдналась для виборів до Сенату

Чотири найбільші опозиційні партії Польщі – "Громадянська коаліція", "Нова лівиця", Польська селянська партія (ПСП) і "Польща 2050" – в четвер оголосили про укладання пакту про спільну участь у виборах до Сенату, верхньої палати парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал TVN24.

Так званий Сенатський пакт у четвер біля будівлі Сенату уклали лідери "Громадянської коаліції" Дональд Туск, співголови "Нової лівиці" Влодзімєж Чажастий і Роберт Бєдронь, президент ПСП Владислав Косіняк-Камиш і голова "Польщі 2050" Шимон Головня.

Як голосив сенатор від "Громадянської коаліції" Зигмунт Франкевич, чотири опозиційні політсили досягли згоди щодо висунення єдиних кандидатів у сенатори по всіх 100 округах. Це має допомогти їм набрати максимально можливу кількість голосів.

"Я переконаний, що так само, як нам вдалося домовитися про спільний список до Сенату із взаємною повагою і розумінням позицій один одного, так само нам буде легше домовитися про співпрацю після виборів", – прокоментував Туск.

У польській опозиції розраховують повторити успіх 2019 року, коли "Сенатський пакт" допоміг їй здобути більшість голосів.

Парламентські вибори у Польщі, як відомо, відбудуться 15 жовтня. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Раніше повідомлялося, що Польська селянська партія та "Польща 2050" оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

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