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Польська опозиція об'єдналась для виборів до Сенату

Четвер, 17 серпня 2023, 17:12

Чотири найбільші опозиційні партії Польщі – "Громадянська коаліція", "Нова лівиця", Польська селянська партія (ПСП) і "Польща 2050" – в четвер оголосили про укладання пакту про спільну участь у виборах до Сенату, верхньої палати парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал TVN24.

Так званий Сенатський пакт у четвер біля будівлі Сенату уклали лідери "Громадянської коаліції" Дональд Туск, співголови "Нової лівиці" Влодзімєж Чажастий і Роберт Бєдронь, президент ПСП Владислав Косіняк-Камиш і голова "Польщі 2050" Шимон Головня.

Як голосив сенатор від "Громадянської коаліції" Зигмунт Франкевич, чотири опозиційні політсили досягли згоди щодо висунення єдиних кандидатів у сенатори по всіх 100 округах. Це має допомогти їм набрати максимально можливу кількість голосів.

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"Я переконаний, що так само, як нам вдалося домовитися про спільний список до Сенату із взаємною повагою і розумінням позицій один одного, так само нам буде легше домовитися про співпрацю після виборів", – прокоментував Туск.

У польській опозиції розраховують повторити успіх 2019 року, коли "Сенатський пакт" допоміг їй здобути більшість голосів.

Парламентські вибори у Польщі, як відомо, відбудуться 15 жовтня. Поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.

Раніше повідомлялося, що Польська селянська партія та "Польща 2050" оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

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