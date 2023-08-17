Польская оппозиция объединилась для выборов в Сенат

Четыре крупнейшие оппозиционные партии Польши – "Гражданская коалиция", "Новая левица", Польская крестьянская партия (ПСП) и "Польша 2050" – в четверг объявили о заключении пакта о совместном участии в выборах в Сенат, верхнюю палату парламента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TVN24.

Так называемый Сенатский пакт в четверг у здания Сената заключили лидеры "Гражданской коалиции" Дональд Туск, сопредседатели "Новой левицы" Влодзимеж Чажастый и Роберт Бедронь, президент ПСП Владислав Косиняк-Камыш и председатель "Польши 2050" Шимон Головня.

Как голосил сенатор от "Гражданской коалиции" Зигмунт Франкевич, четыре оппозиционные политсилы достигли соглашения о выдвижении единых кандидатов в сенаторы по всем 100 округам. Это должно помочь им набрать максимально возможное количество голосов.

"Я убежден, что так же, как нам удалось договориться о совместном списке в Сенат с взаимным уважением и пониманием позиций друг друга, так же нам будет легче договориться о сотрудничестве после выборов", – прокомментировал Туск.

В польской оппозиции рассчитывают повторить успех 2019 года, когда "Сенатский пакт" помог ей получить большинство голосов.

Парламентские выборы в Польше, как известно, состоятся 15 октября. Поляки будут избирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок.

Ранее сообщалось, что Польская крестьянская партия и "Польша 2050" объявили, что вместе пойдут на следующие парламентские выборы.

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