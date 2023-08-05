Польсьска селянська партія і Польща 2050 вирішили разом йти на вибори

Польська селянська партія PSL та Польща 2050 оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це на брифінгу у суботу оголосив лідер "Польщі 2050" PSL Шимон Головня.

Шимон Головня оголосив, що партії ухвалили рішення йти на вибори блоком, та що спробують своїм блоком продемонструвати "якою може бути нова політика у Польщі".

"Потрібно спинити "ПіС" і Конфедерацію, і "Третій шлях" – єдиний спосіб, як ми можемо прийти до цього", – додав Шимон Головня.

Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш заявив, що об’єднання зареєструють, щойно офіційно оголосять про проведення виборів.

Така домовленість політсил була під питанням, тому що між ними донедавна були серйозні розбіжності, зокрема щодо розширення блоку іншими силами, як "АгроУнія" та політиками з колишньої "Згоди" Ярослава Говіна.

У п’ятницю стало відомо, що PSL все ж відмовилася від ідеї влючати до лав блоку "АгроУнію".

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