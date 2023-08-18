У Молдові набула чинності заборона йти на вибори членам "неконституційних" партій

У Молдові набув чинності закон, який забороняє висування своєї кандидатури на виборах учасникам політсил, визнаних неконституційними.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Закон передбачає, що з моменту проголошення Конституційним судом певного політичного об’єднання незаконним його учасники не можуть балотуватися на виборах протягом п'яти років.

Закон також передбачає заборону іншим партіям використовувати атрибути партій, визнаних "неконституційними".

Також набули чинності зміни до кримінального кодексу, які передбачають покарання за активну й пасивну політичну корупцію, у тому числі підкуп депутатів для переходу в іншу фракцію.

Тепер Центральна виборча комісія має протягом місяця внести зміни у свої нормативні акти щодо організації виборів згідно з новим законом.

Нагадаємо, на засіданні 31 липня парламент Молдови остаточно схвалив проєкт закону, який передбачає заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

Спершу передбачалась заборона балотуватися протягом 3 років, але за пропозицією юридичної комісії парламент збільшив термін до 5 років.

Представники оголошеної неконституційною партії "Шор" оскаржили законопроєкт у Конституційному суді.

Керівник делегації ЄС у Молдові Яніс Мажейкс запропонував Кишиневу попросити Венеційську комісію надати свій висновок щодо закону.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.