В Молдове вступил в силу запрет идти на выборы членам "неконституционных" партий
В Молдове вступил в силу закон, запрещающий выдвижение своей кандидатуры на выборах участникам политсил, признанных неконституционными.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Закон предусматривает, что с момента провозглашения Конституционным судом определенного политического объединения незаконным его участники не могут баллотироваться на выборах в течение пяти лет.
Закон также предусматривает запрет другим партиям использовать атрибуты партий, признанных "неконституционными".
Также вступили в силу изменения в уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за активную и пассивную политическую коррупцию, в том числе подкуп депутатов для перехода в другую фракцию.
Теперь Центральная избирательная комиссия должна в течение месяца внести изменения в свои нормативные акты по организации выборов в соответствии с новым законом.
Напомним, на заседании 31 июля парламент Молдовы окончательно одобрил проект закона, который предусматривает запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.
Сначала предполагался запрет баллотироваться в течение трех лет, но по предложению юридической комиссии парламент увеличил срок до 5 лет.
Представители объявленной неконституционной партии "Шор" обжаловали законопроект в Конституционном суде.
Руководитель делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс предложил Кишиневу попросить Венецианскую комиссию предоставить свое заключение по закону.
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