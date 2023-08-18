В Молдове вступил в силу запрет идти на выборы членам "неконституционных" партий

В Молдове вступил в силу закон, запрещающий выдвижение своей кандидатуры на выборах участникам политсил, признанных неконституционными.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Закон предусматривает, что с момента провозглашения Конституционным судом определенного политического объединения незаконным его участники не могут баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

Закон также предусматривает запрет другим партиям использовать атрибуты партий, признанных "неконституционными".

Также вступили в силу изменения в уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за активную и пассивную политическую коррупцию, в том числе подкуп депутатов для перехода в другую фракцию.

Теперь Центральная избирательная комиссия должна в течение месяца внести изменения в свои нормативные акты по организации выборов в соответствии с новым законом.

Напомним, на заседании 31 июля парламент Молдовы окончательно одобрил проект закона, который предусматривает запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.

Сначала предполагался запрет баллотироваться в течение трех лет, но по предложению юридической комиссии парламент увеличил срок до 5 лет.

Представители объявленной неконституционной партии "Шор" обжаловали законопроект в Конституционном суде.

Руководитель делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс предложил Кишиневу попросить Венецианскую комиссию предоставить свое заключение по закону.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.