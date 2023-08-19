Bild стверджує, що РФ домовляється з Туреччиною про експорт зерна в обхід України

Росія проводила таємні переговори з Туреччиною для укладання в майбутньому угоди про експорт зерна після того, як в односторонньому порядку вийшла із "зернової угоди".

Про це пише видання Bild із посиланням на отримане листування двох країн, повідомляє "Європейська правда".

Як випливає з документів, які є в розпорядженні Bild, Москва пропонувала Анкарі укласти меморандум про експорт свого зерна країнам, які його потребують. Такі поставки відбувалися б під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН, а фінансував би їх Катар.

Турецька сторона запропонувала укласти таку угоду, але за обов’язкової умови, що РФ також повертається до Чорноморської зернової ініціативи – тобто Туреччина хоче пов'язати та взаємно убезпечити російський експорт зерна з експортом зерна з України.

Німецькі спецслужби, за інформацією Bild, припускають, що угода між Туреччиною, Росією та Катаром може бути укладена вже 26-27 серпня в Угорщині, де починається чемпіонат світу з легкої атлетики.

Для цього, стверджує видання, до Будапешта цими вихідними вирушить довірена особа Путіна – президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов, який, як і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, є мусульманином-сунітом. Саме за наполяганням угорської сторони у травні 2023-го Мінніханова не додали до санкційного списку ЄС, тому він може в’їжджати в Угорщину.

Мінніханов, як вважається, зустрінеться з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у неділю, 20 серпня – того ж дня, коли в Угорщині має бути Ердоган. Тоді, допускає Bild, угода про експорт російського зерна може бути остаточно погоджена.

Така угода небезпечна для Києва тому, що, по-перше, дозволить Москві легітимізувати експорт зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України, а по-друге, обмежить його здатність уражати російські військові кораблі в Чорному морі.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".