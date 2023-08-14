ЗМІ: Візит Путіна до Туреччини очікується найближчими днями

У Туреччині найближчими днями очікують візит президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Milliyet.

Це буде перший візит Путіна до країни-члена НАТО з початку розв’язаної Росією війни проти України, зазначає видання.

У матеріалі йдеться, що перед візитом глави Кремля Туреччина активізувала дипломатичну роботу для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з МЗС, Міноборони і Міністерством торгівлі.

Раніше повідомлялося, що очікуваний візит президента РФ Владіміра Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.