Пожежі на іспанському Тенерифе не вщухають четверту добу, евакуювали 26 тисяч людей

Через подальше поширення лісових пожеж на іспанському Тенерифе, що входить до Канарських островів, місцева влада вирішила евакуювали загалом 26 тисяч людей із 11 міст – у рази більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Полум’я, що вирує на півночі Тенерифе, досі не вдалось приборкати. Станом на обід суботи воно поширилось на площу близько 5000 гектарів уздовж 50-кілометрового периметру.

Попри це, вогонь поки не пошкодив житлові будинки. У Ла-Вікторії, що на північному заході острова, деякі евакуйовані люди отримують медичну допомогу.

Фото: Reuters

За словами голови ради Тенерифе Фернандо Клавіхо, погіршення погодних умов – зростання температури й посилення вітру – ускладнює гасіння пожежі.

За місцевими оцінками, це найбільш масштабна лісова пожежа за історію острова.

Водночас популярні туристичні райони Тенерифе поки що не постраждали від полум’я, а два його аеропорти працюють у звичайному режимі.

Як повідомлялось, пожежа спалахнула у вівторок увечері в гірському національному парку навколо вулкану Тейде, найвищої вершини Іспанії, на тлі спекотної і сухої погоди.

Пекуча спека й суха погода цього літа спричинили надзвичайно сильні лісові пожежі й у інших частинах Європи, зокрема на іспанському острові Ла-Пальма в липні.