На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл

Лісова пожежа, що спалахнула в національному парку на Тенеріфе – іспанському острові у складі Канарських островів, – поширилася на 300 гектарів і призвела до евакуації п'яти сіл та обмежень на рух територією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожежа почалася у вівторок ввечері в лісовому масиві у північно-східній частині Тенеріфе. Через важкодоступність місцевості, а також украй суху погоду полум’я швидко поширилось, спричинивши кілька вторинних пожеж.

Для боротьби зі стихією скерували близько 10 гелікоптерів, 150 пожежників і 50 військовослужбовців.

Фото: Reuters

Влада Тенеріфе віддала наказ про евакуацію п’яти сіл і закриття в’їзду до лісу довкола вулкана Тейде – найвищої вершини острова. Водночас два аеропорти Тенеріфе працюють у штатному режимі.

"Пожежа потужна і має місце у складній місцевості. Зусилля зосереджені на тому, щоб запобігти поширенню вогню, який впливає на переважно житлові райони поблизу узбережжя", – заявив на пресконференції регіональний президент Канарських островів Фернандо Клавіхо.

Протягом останнього тижня спека на Канарських островах призвела до вкрай сухої погоди в багатьох районах, підвищуючи ризик лісових пожеж.

Раніше цього літа пожежі спалахнули на островах Гран-Канарія і Ла-Пальма, що входять до Канарського архіпелагу.