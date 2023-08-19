Пожары на испанском Тенерифе не утихают четвертые сутки, эвакуировали 26 тысяч человек

Из-за дальнейшего распространения лесных пожаров на испанском Тенерифе, входящем в Канарские острова, местные власти решили эвакуировать всего 26 тысяч человек из 11 городов – в разы больше, чем накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пламя, бушующее на севере Тенерифе, до сих пор не удалось обуздать. По состоянию на обед субботы оно распространилось на площадь около 5000 гектаров вдоль 50-километрового периметра.

Несмотря на это, огонь пока не повредил жилые дома. В Ла-Виктории, что на северо-западе острова, некоторые эвакуированные люди получают медицинскую помощь.

ФОТО: REUTERS

По словам председателя совета Тенерифе Фернандо Клавихо, ухудшение погодных условий – рост температуры и усиление ветра – затрудняет тушение пожара.

По местным оценкам, это самый масштабный лесной пожар за историю острова.

В то же время популярные туристические районы Тенерифе пока не пострадали от пламени, а два его аэропорта работают в обычном режиме.

Как сообщалось, пожар вспыхнул во вторник вечером в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде, самой высокой вершины Испании, на фоне жаркой и сухой погоды.

Жгучая жара и сухая погода этим летом вызвали чрезвычайно сильные лесные пожары и в других частях Европы, в частности на испанском острове Ла-Пальма в июле.