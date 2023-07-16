На Канарах другий день гасять масштабну лісову пожежу, евакуйованих вже понад 4 тис.

Лісова пожежа, яка в суботу розпочалася на іспанському острові Ла Пальма, що входить до Канарських островів, все ще триває.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

За даними супутникових даних NASA, якими користується уряд Канарських островів, пожежа вже охопила 4 675 гектарів. 400 людей працюють над ліквідацією пожежі, яка почалася в суботу вранці в районі Ель-Пінар. Полум'я проникло на територію Національного парку Табурієнте, що підтвердила Цивільна гвардія.

Наразі з муніципалітетів Тіхарафе та Пунтагорда евакуйовано 4 255 осіб. Більше сотні людей знайшли притулок у муніципальному павільйоні Лос-Лянос-де-Арідан, тому самому, який слугував житлом під час виверження вулкану.

Серед евакуйованих районів – астрономічна обсерваторія Роке-де-Лос-Мучачос, в якій знаходиться найбільший телескоп у світі.

Пізно ввечері в суботу президент Канарських островів Фернандо Клавіхо пояснив, що в другій половині дня "ненажерливість" полум'я сповільнилася, хоча вогонь "продовжує виходити з-під контролю". Серед позитивних моментів президент виділив зниження температури, підвищення вологості і той факт, що вітер дме не так сильно, як очікувалося..

Метеослужба прогнозує послаблення вітру на другу половину дня в неділю. Ситуація, що склалася, змусила уряд оголосити пожежну тривогу на островах Ель Ієрро, Ла Гомера, Ла Пальма (за винятком території, що постраждала від пожежі, яка вже перебуває в стані надзвичайної ситуації), Тенеріфе та Гран Канарія. Протягом вихідних на Канарських островах сталося ще дві пожежі. Одна на Гран-Канарія, яка вже згасла, а інша на Тенеріфе, яка вже під контролем.

Минулого тижня острови пережили хвилю спеки, яка призвела до того, що в середу тут були зафіксовані найвищі температури в Іспанії. У селищах Сан-Ніколас та Сан-Бартоломе-де-Тірахана, що на Гран-Канарія, було зафіксовано 41,8 та 40,6 градусів відповідно. Острів Ла-Пальма не став винятком: у муніципалітеті Пунтагорда температура досягла 40,3 градусів.

Острів Ла Пальма (з населенням трохи більше 75 000 мешканців) є одним з найбільш густо вкритих лісами на архіпелазі. Остання велика пожежа, якої він зазнав, сталася наприкінці серпня 2020 року в муніципалітеті Ель-Пасо, всього за рік до виверження вулкану. Ця пожежа охопила територію загальною площею близько 1200 гектарів, хоча, за оцінками, згоріло 800 гектарів канарської сосни, пасовищ, чагарників і деяких виноградників, а також деякі житлові будинки.

Нагадаємо, у 2021 на острові три місяці вивергався вулкан Кумбре В’єха. Тоді стихія знищила близько 2000 будинків та змусила тисячі людей надовго залишити свої домівки. Виверження стало серйозним ударом для економіки острова, зокрема його бананових плантацій, які є основним джерелом доходів поруч із туризмом.