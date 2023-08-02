Українців у Литві за пів року стало на 10 тисяч менше
Кількість українських жителів Литви за перше півріччя 2023 року зменшилася приблизно на 10 тисяч осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT з посиланням на Департамент міграції країни.
Як зазначає відомство, українці становлять найбільшу частку іноземців, які проживають у Литві: якщо на початок 2023 року їх було 94 891 особа, то на початок липня – 84 734.
Департамент міграції висловив думку, що це зниження, ймовірно, пов'язане зі "змінами в міграції українських біженців".
Водночас за цей час побільшало на понад шість тисяч мешканців із різних країн: зі 189 411 осіб на початку року їх стало 195 550.
"Кількість білорусів, які проживають у нашій країні, значно збільшилася, росіян – незначно, а українська громада зменшилася", – ідеться в повідомленні відомства.
Кількість громадян Білорусі в Литві за півроку збільшилася з 48 804 до 58 347, тоді як росіян – з 15 706 до 16 193.
Згідно з результатами опитування, проведеного у травні, 34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити і працювати.
Нагадаємо, за даними Євростату, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.
Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.