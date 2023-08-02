Украинцев в Литве за полгода стало на 10 тысяч меньше

Число украинских жителей Литвы за первое полугодие 2023 года уменьшилось примерно на 10 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT со ссылкой на Департамент миграции страны.

Как отмечает ведомство, украинцы составляют наибольшую долю иностранцев, проживающих в Литве: если на начало 2023 года их было 94 891 человек, то на начало июля – 84 734.

Департамент миграции выразил мнение, что это снижение, вероятно, связано с "изменениями в миграции украинских беженцев".

В то же время за этот же период в целом увеличилось более чем на шесть тысяч жителей из разных стран: со 189 411 человек в начале года их прибавилось до 195 550.

"Количество белорусов, проживающих в нашей стране, значительно увеличилось, россиян – незначительно, а украинская община уменьшилась", – говорится в сообщении ведомства.

Количество граждан Беларуси в Литве за полгода возросло с 48 804 до 58 347, тогда как россиян – с 15 706 до 16 193.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 34% украинских беженцев, бежавших от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.

Напомним, по данным Евростата, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.