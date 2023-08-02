Деякі норвезькі призовники служитимуть на три місяці довше

У деяких бойових підрозділах Норвегії термін призовної служби вирішили збільшити з 12 до 15 місяців, аби гарантувати їхню постійну боєготовність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації видання Forsvarets forum.

Нововведення, яке є частиною стратегії командування Сухопутних військ Норвегії, стосується, зокрема, бронетанкового батальйону у складі бригади "Норд". Призовники, які почнуть проходити службу в батальйоні 8 серпня, стануть першими, хто служитиме 15 місяців замість 12.

"Найголовніше, що це захід, який ми робимо для підвищення нашої оперативної спроможності шляхом створення бригади, яка буде в наявності і постійній готовності", – прокоментував командир бригади Пол Ейрік Берглунд.

Як пояснюють, деякі норвезькі батальйони укомплектовують здебільшого солдатами-строковиками, які проходять свій перший призов на службу й потребують мінімум шість місяців, аби опанувати необхідні навички.

Приміром, у випадку згаданої бригади "Норд" два батальйони складаються переважно з призовників. Щороку в них виникає "простій" близько шести місяців. І хоча призов у ці батальйони розведений на два різні сезони, виходить, що в бригаді в якийсь момент боєздатні лише два з трьох батальйонів.

Саме цю проблему й покликана вирішити 15-місячна призовна служба. Крім того, у бригаді "Норд" у майбутньому планують також створити четвертий механізований маневрений батальйон, що дозволить їй у будь-який момент мати три підрозділи в бойовій готовності.

Довший термін служби матимуть не лише військовослужбовці строкової служби у бронетанковому батальйоні та 2-му батальйоні бригади "Норд", його також запровадять у деяких підрозділах забезпечення в інших батальйонах, уточнює Forsvarets forum.

Крім того, для деяких солдатів бригада продовжить пропонувати 18-місячну початкову службу на добровільних засадах.

Нагадаємо, з листопада минулого року Норвегія перевела військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною Росії проти України.