У Норвегії скорочують військові навчання: загроза з боку РФ зменшилась

Збройні сили Норвегії у 2023 році проведуть меншу кількість навчань, ніж раніше, у зв’язку зі зменшенням загрози з боку Росії – більшість її неядерних сил залучена до повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив представник міністерства оборони Норвегії підполковник Вегард Фінберг у коментарі VG, передає "Європейська правда".

Як нагадує видання, восени 2022 року Норвегія вирішила перевести своїх військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною Росії проти України. Нині ж оборонне відомство країни вирішило, що обсяг військових навчань можна зменшити.

"Збройні сили здійснили внутрішні перетворення для кращої підготовки до ситуації, перед якою ми постали", – зазначив Фінберг.

Він уточнив, що на найближче майбутнє головним фокусом норвезьких збройних сил стануть спільні оперативні навчання, навчання із силами НАТО й держав-партнерів, навчання з усезагальної оборони та перевірка навичок персоналу.

"Важливо наголосити, що підтримка України – це й підтримка готовності національних сил. Росія напала на мирну сусідню країну. Наша активна підтримка України зміцнює довіру до наших власних спроможностей і бажання захищати себе", – додав речник оборонного відомства Норвегії.

Подробиць щодо того, які саме навчання можуть бути скорочені, він наводити відмовився.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Норвегії на тлі повномасштабних бойових дій в Україні розпорядився збільшити закупівлю артилерійських боєприпасів у норвезької компанії Nammo, на що буде спрямовано 2,6 мільярда норвезьких крон (240 мільйонів євро).