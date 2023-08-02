Некоторые норвежские призывники будут служить на три месяца дольше

В некоторых боевых подразделениях Норвегии срок призывной службы решили увеличить с 12 до 15 месяцев, чтобы гарантировать их постоянную боеготовность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания Forsvarets forum.

Нововведение, которое является частью стратегии командования Сухопутных войск Норвегии, касается, в частности, бронетанкового батальона в составе бригады "Норд". Призывники, которые начнут проходить службу в батальоне 8 августа, станут первыми, кто будет служить 15 месяцев вместо 12.

"Самое главное, что это мероприятие, которое мы делаем для повышения нашей оперативной способности путем создания бригады, которая будет в наличии и постоянной готовности", – прокомментировал командир бригады Пол Эйрик Берглунд.

Как объясняется, некоторые норвежские батальоны укомплектовываются в основном солдатами-срочниками, которые проходят свой первый призыв на службу и им нужно минимум шесть месяцев, чтобы овладеть необходимыми навыками.

К примеру, в случае упомянутой бригады "Норд" два батальона состоят преимущественно из призывников. Каждый год у них возникает "простой" около шести месяцев. И хотя призыв в эти батальоны разведен на два разных сезона, получается, что в бригаде в один момент времени боеспособны только два из трех батальонов.

Именно эту проблему и призвана решить 15-месячная призывная служба. Кроме того, в бригаде "Норд" в будущем планируют также создать четвертый механизированный маневренный батальон, что позволит ей в любой момент иметь три подразделения в боевой готовности.

Более долгий срок службы будет не только у военнослужащих срочной службы в бронетанковом батальоне и 2-м батальоне бригады "Норд", его также введут в некоторых подразделениях обеспечения в других батальонах, уточняет Forsvarets forum.

Кроме того, для некоторых солдат бригада продолжит предлагать 18-месячную начальную службу на добровольных началах.

Напомним, с ноября прошлого года Норвегия перевела военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины.