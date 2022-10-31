Норвегія підвищує готовність збройних сил з 1 листопада

Норвегія з вівторка переводить своїх військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з війною Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, пише "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького уряду.

"Це найгірша ситуація з безпекою за останні кілька десятиліть. Немає жодних ознак того, що Росія поширює свою війну на інші країни, але зростання напруженості робить нас більш вразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу", - сказав Стьоре.

Повідомляється, що протягом останніх тижнів Сили оборони Норвегії посилили свою присутність та патрулювання навколо об'єктів критичної інфраструктури в Північному морі. Національна гвардія продовжуватиме захищати критично важливу інфраструктуру на суші разом з поліцією.

"Норвезькі збройні сили переходять на новий етап у своєму плануванні. Пріоритетними стануть завдання, які дають готовність до надзвичайних ситуацій тут і зараз. Не все, що робиться, є тим, чим здається, і не все, про що ми можемо говорити відкрито. Збройні сили мають хорошу картину ситуації, і ми зараз ставимо збройні сили в позицію, щоб вони могли впоратися з ситуацією з часом", - сказав міністр оборони Бйорн Арілд Грам.

Серед іншого, як повідомляється, військово-повітряні сили скасували навчання зі своїми винищувачами F-35 у Сполучених Штатах, щоб бути на місці в Норвегії.

Норвегія є членом НАТО і межує з Росією в арктичному регіоні. Норвегія в даний час є найбільшим постачальником природного газу в Європейському Союзі, на частку якого припадає близько чверті всього імпорту ЄС після падіння російських поставок.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів у Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками. У зв'язку з санкціями проти Росії, російським громадянам заборонено керувати безпілотниками на норвезькій території.

Також був затриманий співробітник норвезького Арктичного університету Тромсе, який називав себе професором із Бразилії Жозе Ассіса Джіаммаріа. Насправді він є громадянином Росії Михайлом Мікушиним, кадровим офіцером ГРУ.