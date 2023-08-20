Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Канцлер Олаф Шольц заявив, що високо оцінює діяльність російської опозиції на території РФ та за кордоном.
Про це він сказав під час спілкування із громадянами в німецькому уряді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
"Є дуже багато росіян, які стоять на боці тих, хто виступає за свободу і проти імперіалізму", – сказав Шольц.
Він додав, що сам вже розмовляв з багатьма представниками російської опозиції.
Німецький канцлер вважає, що представники російської опозиції заслуговують на захист і діалог.
Напередодні Шольц під час виступу в Мюнхені звернувся до ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та її прихильників, обстоюючи політику свого уряду щодо України під свист і оплески присутніх.
Варто зазначити, що за даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.