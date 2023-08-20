Шольц похвалил российскую оппозицию: Заслуживают защиты

Канцлер Олаф Шольц заявил, что высоко оценивает деятельность российской оппозиции на территории РФ и за рубежом.

Об этом он сказал во время общения с гражданами в немецком правительстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Есть очень много россиян, которые стоят на стороне тех, кто выступает за свободу и против империализма", – сказал Шольц

Он добавил, что сам уже разговаривал со многими представителями российской оппозиции.

Немецкий канцлер считает, что представители российской оппозиции заслуживают защиты и диалога.

Накануне Шольц во время выступления в Мюнхене обратился к ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее сторонникам, отстаивая политику своего правительства в отношении Украины под свист и аплодисменты присутствующих.

Стоит отметить, что по данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.