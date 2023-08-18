Шольц під свист та оплески емоційно розкритикував "поборників миру" в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Мюнхені звернувся до ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та її прихильників, обстоюючи політику свого уряду щодо України під свист і оплески присутніх.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На мюнхенській площі Марієнплац, перед якою виступав Шольц, зібрались кілька сотень прихильників АдН, які намагались зірвати захід. Вони свистіли й кричали на слова канцлера, а також влаштували "контракції" неподалік, зазначає DPA.

Натомість серед натовпу на площі багато присутніх зустрічали слова Шольца оплесками, крім того, багато хто приніс із собою прапори України.

Свій виступ Шольц почав із пояснення політики Берліна щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну включно з постачанням зброї. Він назвав правильним той факт, що Німеччина з низкою інших держав підтримує Україну проти імперіалістичного нападу.

"Це також передбачає те, що ми постачаємо зброю", – додав канцлер і наголосив, що разом із цим держави НАТО роблять усе, аби не допустити прямої ескалації з Росією.

Auftritt Bundeskanzler Scholz auf Münchens Marienplatz👇 pic.twitter.com/g1JAj7C35x — Stefan Leifert (@StefanLeifert) August 18, 2023

Звертаючись до тих, хто закликає "якнайшвидше припинити війну", Шольц підкреслив: говорити українцям, що вони повинні просто дати захопити свою країну, не має нічого спільного з любов'ю до миру.

Кожен, хто ходить по площі як "голуб миру", є "занепалим ангелом з пекла", який говорить мовою "розпалювача війни Путіна", заявив канцлер Німеччини.

Виступ Шольца пов’язаний із прийдешніми виборами у федеральній землі Баварія, що відбудуться через шість тижнів. Його Соціал-демократична партія має 9-11% підтримки, яку пов’язують насамперед із невдалою політикою федерального уряду.

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.