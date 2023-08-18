Опитування: Більшість німців незадоволені Шольцом

Більшість німців незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення громадського мовника ZDF, які наводить Reuters.

51% респондентів заявили, що незадоволені роботою канцлера, 43% відповіли, що задоволені, ще 6% не змогли відповісти.

Водночас Шольц залишається другим найпопулярнішим політиком у Німеччині після міністра оборони Бориса Пісторіуса, який утримує лідерство вже кілька місяців.

Раніше опитування інституту дослідження громадської думки INSA, проведене на замовлення Bild, показало, що кожен третій виборець Німеччини хоча б раз думав голосувати за ультраправих.

Ще одне опитування показало, що майже 70% німців невдоволені тим, як функціонує держава – ці показники є найвищими за час проведення подібних опитувань.