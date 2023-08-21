Розвідка Британії: РФ прагне вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках

Британська розвідка вважає дуже ймовірною появу в Росії нового військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява одного нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії", – йдеться в огляді.

За даними британських розвідників, це з'єднання, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.

18 загальновійськова армія, вважають у Міноборони Британії, складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка поінформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.

Водночас, як писало з посиланням на джерела The Washington Post, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна начебто не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.