Разведка Британии: РФ стремится высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях

Британская разведка считает очень вероятным появление нового российского военного соединения, поскольку РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения – 18-й общевойсковой армии", – говорится в обзоре.

По данным британских разведчиков, это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

18 общевойсковая армия, считают в Минобороны Британии, будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где идут ожесточенные бои", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ на Харьковщине – нет.

В то же время, как писало со ссылкой на источники The Washington Post, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.