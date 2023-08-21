Партія прем’єрки Італії переживає кризу через гомофобні і расистські заяви одного з генералів

Права партія прем'єр-міністра Джорджії Мелоні "Брати Італії" переживає кризу, спричинену бурхливою реакцією громадськості на справу генерала Роберто Ванначчі, який зазнав широкої критики за гомофобні, расистські та сексистські погляди, викладені у його книзі "Світ навпаки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Нещодавно Ванначчі самостійно опублікував книгу, яка зазнала значної критики і була названа гомофобною, расистською та сексистською багатьма читачами та політичними діячами. Серед найбільш спірних тверджень – те, в якому генерал визначає гомосексуальність як аномалію і звинувачує "міжнародне гей-лобі" в тому, що воно нормалізує це явище.

"Конституція гарантує свободу слова. Ніякого розпалювання ворожнечі з мого боку немає. Я не хочу давати задній хід, я стверджую те, що написав. Я ніколи не вживаю вульгарних або тривіальних слів: я вільно висловлюю свої думки", – стверджує генерал.

Міністр оборони і засновник "Братів Італії" Гвідо Крозетто незабаром дистанціювався і розкритикував слова Ванначчі, закликавши до дисциплінарних дій у цій справі і поваги до законів і Кодексу військового порядку.

Незважаючи на спроби Ванначчі вгамувати суперечки і пом'якшити їх, 18 серпня Генеральний штаб армії вирішив усунути його від керівництва Військово-географічним інститутом у Флоренції і передати його в розпорядження Командування сухопутних військ без права на керівну роль на цей момент.

"Я беру на себе сміливість висловити жаль з приводу того, що я вважаю дійсно драматичним, а саме, що особливо ті, хто називає себе "правими" і наповнює свій рот поняттями батьківщини, честі, традицій і національної гордості, показують, що вони не знають, або знають дуже мало, що означає мати почуття держави, інститутів, поваги до італійських законів і республіканської конституції", – зазначив Крозетто.

Депутат Джованні Донзеллі – центральна фігура в партії "Брати Італії" – захистив як Ванначчі, так і вибір, зроблений Крозетто, щоб не викликати невдоволення правого електорату, але й не зрадити міністра та однопартійців.

"У вільному світі ви пишете те, що думаєте. Якби ми встановили, що завданням політики є визначення правильності ідей, це був би кінець демократії", – прокоментував Донзеллі, підкресливши, що як військовий, Ванначчі зробив "велику послугу нації".

З іншого боку Донзеллі погодився з рішенням Крозетто ініціювати дисциплінарне стягнення, що призвело до усунення Ванначчі з його колишньої посади.

Позиція членів "Братів Італії" коливається у цій справі, яка змушує їх обирати між тим, щоб піддатися популізму і атакувати лівих, які критикують Ванначчі, або ж зберегти свою роль керівної партії і засудити позицію генерала.

Ультраправа партія Forza Nuova запропонувала Ванначчі балотуватися на довиборах у Монці на місце, що звільнилося після смерті засновника "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

Раніше суд зобов’язав ультраправу партію "Брати Італії" сплатити компенсацію гей-парі з Канади, чиє фото з новонародженою дитиною вона використала в політичній рекламі проти сурогатного материнства.

Варто нагадати, що прем’єрка Італії Джорджія Мелоні розпорядилась компенсувати вартість обіду в ресторані в албанському місті Берат чотирьох італійських туристів, які втекли звідти, не заплативши.