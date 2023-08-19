Італійські туристи в Албанії втекли з ресторану, не заплативши. Втрутилась Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні розпорядилась компенсувати вартість обіду в ресторані в албанському місті Берат чотирьох італійських туристів, які втекли звідти, не заплативши.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Історія, яка набула розголосу у ЗМІ й соцмережах, почалася з відео, опублікованого рестораном у Бераті – історичному місті в центрі Албанії. На ньому група італійців втекла, не сплативши рахунок на суму близько 80 євро.

Albania, turisti italiani scappano senza pagare il ristorante: Giorgia #Meloni fa saldare il conto perchè «Gli italiani rispettano le regole e pagano i propri debiti». Forse sarebbe stato più dignitoso farli identificare e denunciarli. #Berat pic.twitter.com/7lqugtC2XD — Cad Bane 🇮🇹🇪🇺🌱🌍Parody (@_Brick_Block_) August 18, 2023

Власник ресторану в інтерв’ю албанським ЗМІ висловив подив такому розвитку подій, оскільки ціни в нього "в межах норми", а туристи, що втекли, дякували за хорошу їжу.

"Такого з нами ще ніколи не траплялося. Ми сподіваємося, що вони зроблять щось хороше на ці гроші", – сказав він.

На час інциденту прем’єрка Італії Джорджія Мелоні саме була на відпочинку в Албанії та навіть зустрілась із албанським колегою Еді Рамою.

В інтерв’ю La Stampa, опублікованому в п’ятницю, Рама пригадав: коли Мелоні дізналась про випадок із туристами, доручила посольству "заплатити за цих недоумків", бо "Італія не може дати собі так зганьбитись".

Того ж дня італійське посольство у Тирані справді оголосило, що "за дорученням прем'єр-міністерки" сплатило рахунок, який "залишила група італійських туристів у ресторані в місті Берат".

"Італійці дотримуються правил і сплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні випадки не повторяться", – додали в посольстві.