Партия премьер-министра Италии переживает кризис из-за гомофобных и расистских высказываний генерала

Правая партия премьер-министра Италии Джорджии Мелони "Братья" переживает кризис, вызванный резкой реакцией общественности на дело генерала Роберто Ванначчи, который подвергся широкой критике за гомофобные, расистские и сексистские высказывания в своей книге "Мир задом наперед".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Недавно Ванначчи выпустил книгу, которая подверглась широкой критике и была названа гомофобной, расистской и сексистской многими читателями и политиками. Среди наиболее спорных высказываний – одно, в котором генерал определяет гомосексуальность как аномалию и обвиняет "международное гей-лобби" в нормализации этого явления.

"Конституция гарантирует свободу слова. С моей стороны нет никакого разжигания ненависти. Я не хочу идти на попятную, я стою на том, что я написал. Я никогда не употребляю вульгарных или банальных слов: я свободно выражаю свои мысли", – утверждает генерал.

Министр обороны и основатель "Братьев Италии" Гвидо Крозетто вскоре дистанцировался и подверг критике слова Ванначчи, призвав к дисциплинарным мерам в этом деле и соблюдению закона и Кодекса военного порядка.

Несмотря на попытки Ванначчи успокоить и смягчить полемику, 18 августа Генеральный штаб армии принял решение отстранить его от руководства Военно-географическим институтом во Флоренции и передать в распоряжение командования армии без права занимать руководящие должности в данный момент.

"Я беру на себя смелость выразить сожаление по поводу того, что мне кажется действительно драматичным, а именно: особенно те, кто называет себя "правыми" и наполняет свои уста понятиями о родине, чести, традиции и национальной гордости, показывают, что они не знают или знают очень мало, что значит иметь чувство государства, институтов, уважения к итальянским законам и республиканской конституции", – прокомментировал Крозетто.

Депутат Джованни Донзелли, одна из центральных фигур в партии "Братья Италии", выступил в защиту Ванначчи и выбора, сделанного Крозетто, чтобы не разозлить правый электорат, но и не предать министра и своих однопартийцев.

"В свободном мире вы пишете то, что думаете. Если мы установим, что задача политики – определять правильность идей, это будет концом демократии", – заметил Донзелли, подчеркнув, что Ванначчи как военный оказал "большую услугу нации".

С другой стороны, Донзелли согласился с решением Крозетто инициировать дисциплинарные меры, в результате которых Ванначчи был отстранен от занимаемой должности.

Позиция членов "Братьев Италии" в данном случае колеблется, что заставляет их выбирать между тем, чтобы поддаться популизму и напасть на левых, критикующих Ванначчи, или сохранить свою роль правящей партии и осудить позицию генерала.

Ультраправая партия Forza Nuova предложила Ванначчи участвовать в дополнительных выборах в Монце на место, освободившееся после смерти основателя Forza Italia Сильвио Берлускони.

Ранее суд обязал ультраправую партию "Братья Италии" выплатить компенсацию гей-паре из Канады, чье фото с новорожденным ребенком она использовала в политической рекламе против суррогатного материнства.

Стоит напомнить, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони распорядилась компенсировать стоимость обеда в ресторане албанского города Берат для четырех итальянских туристов, которые сбежали, не заплатив.