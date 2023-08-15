"Брати Італії" мають заплатити компенсацію гей-парі за незаконне використання їхнього фото

Суд зобов’язав ультраправу партію "Брати Італії" прем’єрки Джорджії Мелоні сплатити компенсацію гей-парі з Канади, чиє фото з новонародженою дитиною вона використала в політичній рекламі проти сурогатного материнства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пара Бі Джей Бароуна та Френкі Нельсона у 2014 році всиновили Майло – хлопчика, народженого сурогатною матір’ю. Їхнє фото під час першого знайомства з малюком свого часу стало вірусним.

Але у 2016 році світлину використали "Брати Італії" у своїй політичній рекламі. "Він більше ніколи не скаже "мама". Права, які потрібно захищати, – це права дитини", – йшлось у відредагованій картинці.

Барроун і Нельсон за допомогою італійської правозахисної організації Gay Lex подали до суду й перемогли. "Братів Італії" зобов’язали сплатити парі з Канади по 10 тисяч євро компенсації за незаконне та образливе використання фото.

"Це маленька перемога для нас, але це величезна перемога для ЛГБТ-спільноти в Італії та за її межами. Для нас наше фото під час народження (Майло. – Ред.) уособлює все те, що ми обстоюємо: сім'ю, прийняття і безумовну любов", – розповіла пара в інтерв'ю BBC.

"Брати Італії" вже заявили про незгоду з рішенням суду та його оскарження.

Правий італійський уряд раніше домігся схвалення в нижній палаті парламенту законопроєкту про поширення заборони на сурогатне материнство на пари, які шукають відповідну послугу за кордоном.

Ще раніше владі Мілану заборонили реєструвати батьківство в одностатевих парах.