Президентка Словаччини відсторонила звинуваченого у резонансній справі главу спецслужби

Президентка Словаччини Зузана Чапутова тимчасово відсторонила від виконання обов'язків голови Словацької інформаційної служби (SIS) Міхала Алача, якого звинувачують у перешкоджанні розслідуванню корупції та інших злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Минулого тижня поліція висунула Міхалу Алачу звинувачення у створенні, організації та підтримці злочинного угруповання, а також у зловживанні службовим становищем.

"Відповідно до Закону № 73/1998 Зб. член Словацької інформаційної служби повинен бути тимчасово відсторонений від виконання державної служби, якщо подальше виконання ним обов’язків загрожує важливим інтересам державної служби і він обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального злочину", – повідомив прессекретар президентки Мартін Стрижинець.

За його словами, підстави були дотримані, оскільки, на думку слідчого, Міхал Алач вчинив злочини у безпосередньому зв'язку з виконанням обов'язків директора SIS, його перебування на державній службі загрожує її важливому інтересу, який полягає в ефективному функціонуванні внутрішніх і зовнішніх партнерських відносин, заснованих на взаємній довірі. У такому випадку SIS очолює її заступник.

"Таку ж процедуру президентка використовувала у минулому у випадку з обвинувальним актом проти тодішнього директора SIS Володимира Пчолінського", – нагадав Стрижинець.

Міхал Алач був затриманий минулого тижня і звільнений на вихідних. Загалом у цій справі затримані 5 осіб.

Алач увечері в п’ятницю давав свідчення в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю (кримінальній поліції) Словаччини (NAKA) у так званій справі Rozuzlenie, фігуранти якої за гроші приховували поліцейські розслідування.

Нагадаємо, про розслідування поліція Словаччини заявила в четвер. Сімом фігурантам справи Rozuzlenie оголосили звинувачення у створенні й підтримці злочинного угруповання, зловживанні службовим становищем та перешкоджанні правосуддю.

Колишній прем'єр Словаччини й лідер лівої партії Smer-SD Роберт Фіцо назвав звинувачення "поліцейським переворотом", заявивши, що справа Rozuzlenie начебто спрямовані проти нього навмисне, аби зашкодити перемозі на прийдешніх виборах до парламенту.