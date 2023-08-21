Президент Словакии отстранила обвиненного в резонансном деле главу спецслужбы

Президент Словакии Зузана Чапутова временно отстранила от исполнения обязанностей главы Словацкой информационной службы (SIS) Михала Алача, которого обвиняют в препятствовании расследованию коррупции и других преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

На прошлой неделе полиция выдвинула Михалу Алачу обвинения в создании, организации и поддержке преступной группировки, а также в злоупотреблении служебным положением.

"В соответствии с Законом № 73/1998 Сб. член Словацкой информационной службы должен быть временно отстранен от исполнения государственной службы, если дальнейшее исполнение им обязанностей угрожает важным интересам государственной службы и он обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления", – сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.

По его словам, основания были соблюдены, поскольку, по мнению следователя, Михал Алач совершил преступления в непосредственной связи с исполнением обязанностей директора SIS, его пребывание на государственной службе угрожает ее важному интересу, который заключается в эффективном функционировании внутренних и внешних партнерских отношений, основанных на взаимном доверии. В таком случае SIS возглавляет ее заместитель.

"Такую же процедуру президент использовала в прошлом в случае с обвинительным актом против тогдашнего директора SIS Владимира Пчолинского", – напомнил Стрижинец.

Михал Алач был задержан на прошлой неделе и освобожден на выходных. Всего по этому делу задержаны 5 человек.

Алач вечером в пятницу давал показания в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (криминальной полиции) Словакии (NAKA) по так называемому делу Rozuzlenie, фигуранты которого за деньги скрывали полицейские расследования.

Напомним, о расследовании полиция Словакии заявила в четверг. Семерым фигурантам дела Rozuzlenie объявили обвинения в создании и поддержке преступной группировки, злоупотреблении служебным положением и препятствовании правосудию.

Бывший премьер Словакии и лидер левой партии Smer-SD Роберт Фицо назвал обвинения "полицейским переворотом", заявив, что дело Rozuzlenie якобы направлены против него умышленно, чтобы повредить победе на грядущих выборах в парламент.