У Словаччині – резонансна справа про топ-корупцію часів експрем’єра перед виборами

Колишньому й нинішньому керівникам спецслужб Словаччини та ще п'ятьом співробітникам поліції й розвідки оголосили звинувачення у зловживанні владою та злочинній змові.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Керівник словацької поліції Стефан Хамран у четвер оголосив про розслідування двох справ, пов’язаних зі спробою державного перевороту.

У першій, за його словами, фігурують семеро людей, зокрема керівник Управління національної безпеки Словаччини й колишній керівник спецслужби – Словацької інформаційної служби. Вони нібито вступили у злочинну змову на чолі з бізнесменом Пітером К., аби завадити розслідуванню корупційних справ часів колишнього прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

У результаті були затримані четверо слідчих Національного кримінального агентства Словаччини. Їх звинувачені в маніпулюванні свідченнями, але суд пізніше відхилив звинувачення.

У другій справі фігурують двоє людей. Їх звинувачують у змові з метою позбутися співробітників органу безпеки, який видає допуски, що дозволяють посадовцям отримати доступ до секретної інформації.

Сам словацький експрем’єр назвав звинувачення "поліцейським переворотом", зажадав відставки Хамрана, а також ініціював позачергову сесію словацького парламенту для обговорення цього питання. Також він вважає, що справи спрямовані проти нього навмисне, аби зашкодити перемозі на прийдешніх виборах до парламенту.

Натомість президентка Словаччини Зузана Капутова оголосила, що у п’ятницю зустрінеться з членами чинного тимчасового уряду в п'ятницю, аби обговорити ситуацію.

У Словаччині, як відомо, 30 вересня відбудуться позачергові парламентські вибори, спричинені розвалом урядової коаліції наприкінці минулого року. Роберт Фіцо, чия партія Smer-SD наразі має найвищі шанси на перемогу, виступає проти військової допомоги Україні у війні з Росією.

Словацька президентка Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

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