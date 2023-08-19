У Словаччині арештували керівника розвідки у резонансній справі про топ-корупцію

Керівника Словацької інформаційної служби (SIS) Міхала Алача арештували в резонансній справі про змову з метою приховування корупційних злочинів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо місцевому порталу Aktuality.

Алач увечері в п’ятницю давав свідчення в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю (кримінальній поліції) Словаччини (NAKA) у так званій справі Rozuzlenie, фігуранти якої за гроші приховували поліцейські розслідування.

Після цього директор NAKA Любомир Данько підтвердив арешт Алача.

Колишній керівник SIS Володимир Пчолінський, який теж є обвинуваченим у справі Rozuzlenie, самостійно прибув на допит у суботу вранці й перед тим сказав журналістам, що готовий до можливого арешту.

Нагадаємо, про розслідування поліція Словаччини заявила в четвер. Сімом фігурантам справи Rozuzlenie оголосили звинувачення у створенні й підтримці злочинного угруповання, зловживанні службовим становищем та перешкоджанні правосуддю.

За даними слідства, фігуранти на чолі з бізнесменом Петером Кошчем за гроші, які дав останній, домоглись закриття двох корупційних справ – проти самого Кошча та його друга.

Пчолінський фігурує в іще одній справі, яку NAKA розслідує окремо. Ексдиректора SIS та керівника Управління національної безпеки (NBU) Словаччини звинувачують у зловживанні владою: вони нібито мали домогтись звільнення "незручних" співробітників NBU.

Колишній прем'єр Словаччини й лідер лівої партії Smer-SD Роберт Фіцо назвав звинувачення "поліцейським переворотом", заявивши, що справа Rozuzlenie начебто спрямовані проти нього навмисне, аби зашкодити перемозі на прийдешніх виборах до парламенту.

У Словаччині, як відомо, 30 вересня відбудуться позачергові парламентські вибори, спричинені розвалом урядової коаліції наприкінці минулого року. Роберт Фіцо, чия партія Smer-SD наразі має найвищі шанси на перемогу, виступає проти військової допомоги Україні у війні з Росією.

Про проросійські настрої у Словаччині дивіться у відео ЄвроПравди.