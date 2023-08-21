У Молдові пояснили, чому не пустили сербського музиканта Бреговича

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос у понеділок пояснив, чому прикордонники не впустили сербського музиканта Горана Бреговича для участі у фестивалі в заповіднику Старий Орхей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Відповідаючи на запитання журналістів, Єфрос зауважив, Брегович на початку війни РФ проти України "показав свої проросійські погляди і підтримав анексію України Росією" – найімовірніше, маючи на увазі анексію Криму.

"Були й інші причини, які проаналізували структури держбезпеки, опісля вирішили заборонити йому в'їзд до Молдови", – сказав голова МВС Молдови.

На запитання, чому прикордонна поліція Молдови повідомила про ситуацію з Бреговичем увечері в неділю, хоча медіа звертались по коментар і раніше, Єфрос пообіцяв вжити заходів, "щоб спростити і прискорити доступ ЗМІ до інформації з першоджерел".

Напередодні організатори фестивалю Gustar, що відбувається в заповіднику Старий Орхей, повідомили, що запланований у неділю виступ Горана Бреговича не відбудеться, бо його не пустили в Молдову.

Прикордонна поліція Молдови пізніше підтвердила, що в'їзд до Молдови Бреговичу заборонений із 2022 року, а організаторів концерту "заздалегідь поінформували" про це.

Після інциденту МЗС Сербії звернулося до молдавської влади по роз'яснення. Там заявили, що заборона "не відповідає традиційно дружнім відносинам між Сербією і Молдовою", і це рішення "викликало вкрай негативну реакцію сербського суспільства".

Нагадаємо, у 2015 році організатори польського фестивалю Life Festival Oswiecim скасували виступ Бреговича через те, що він того ж року виступав в окупованому Криму. Брегович заявляв, що йому все одно, чи зриватимуться його концерти у Європі через цей виступ.