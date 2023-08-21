В Молдове объяснили, почему не пустили сербского музыканта Бреговича

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос в понедельник объяснил, почему пограничники не впустили сербского музыканта Горана Бреговича для участия в фестивале в заповеднике Старый Орхей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отвечая на вопрос журналистов, Ефрос отметил, Брегович в начале войны РФ против Украины "показал свои пророссийские взгляды и поддержал аннексию Украины Россией" – скорее всего, имея в виду аннексию Крыма.

"Были и другие причины, которые проанализировали структуры госбезопасности, после чего решили запретить ему въезд в Молдову", – сказал глава МВД Молдовы.

На вопрос, почему пограничная полиция Молдовы сообщила о ситуации с Бреговичем вечером в воскресенье, хотя медиа обращались за комментарием и раньше, Ефрос пообещал принять меры, "чтобы упростить и ускорить доступ СМИ к информации из первоисточников".

Накануне организаторы фестиваля Gustar, который проходит в заповеднике Старый Орхей, сообщили, что запланированное в воскресенье выступление Горана Бреговича не состоится, потому что его не пустили в Молдову.

Пограничная полиция Молдовы позже подтвердила, что въезд в Молдову Бреговичу запрещен с 2022 года, а организаторов концерта "заранее проинформировали" об этом.

После инцидента МИД Сербии обратился к молдавским властям за разъяснениями. Там заявили, что запрет "не соответствует традиционно дружественным отношениям между Сербией и Молдовой", и это решение "вызвало крайне негативную реакцию сербского общества".

Напомним, в 2015 году организаторы польского фестиваля Life Festival Oswiecim отменили выступление Бреговича из-за того, что он в том же году выступал в оккупированном Крыму. Брегович заявлял, что ему все равно, будут ли срываться его концерты в Европе из-за этого выступления.